Kayseri’de eşini öldürmekten yargılanan şahıs için beraat kararı verildi

Balkondan düşerek yaşamını yitiren G.S.’nin eşi M.S.’ye eşi kasten öldürmek suçundan verilen 24 yıl hapis cezası, İstinaf Mahkemesi'nce bozuldu. M.S. hakkında oy birliği ile beraat kararı verildi.

Kayseri’nin İncesu ilçesine bağlı Saraycık Mahallesi'nde, 5 Temmuz 2020'de, eşi M.S. ile tartışan G.S., 3'üncü kattaki evin balkonundan düştükten sonra kaldırıldığı Kayseri Şehir Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Olayın ardından M.S., gözaltına alınıp tutukladı. M.S. hakkında, eşi kasten öldürmek suçundan dava açıldı.

“MESAJ GELDİ, NE OLDUĞUNU SORUNCA KENDİNİ ATTI”

Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçen yıl 18 Haziran'da görülen davada tutuklu sanık M.S., suçsuz olduğunu öne sürüp şu ifadeleri kullandı:

“Allah şahittir ki; suçsuzum. Eşimin telefonuna bir mesaj geldi. Ne olduğunu sorunca, kendini attı. Beni de böyle bir ateşin içine attı. 2 çocuğum bu olaya şahittir. Hayatım mahvoldu.

“SUÇUM VARSA İDAM EDİN”

1 yıldır tutukluyum. Günahsız yere yatıyorum. Adalet istiyorum. Bu olayda benim en ufak bir suçum varsa idam edin. Yemin ederim, suçsuzum.”

TAHRİK İNDİRİMİ UYGULANDI

Mahkeme, M.S.'yi, eşi kasten öldürme suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanığa tahrik indirimi uygulayarak cezayı 24 yıla düşürdü.

KARAR İSTİNAFA TAŞINDI

Hem sanık hem davaya müdahil olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatlarının itirazı üzerine karar, Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşındı. Mahkemenin incelemesinin ardından dosyanın geldiği 1'inci Ceza Dairesi, duruşma yaptı.

Duruşma savcısı, M.S. hakkında uygulanan tahrik indiriminin kaldırılmasını ve cezasının artırılmasını istedi. M.S. de önceki savunmalarını tekrar ederek beraatini istedi.

OY BİRLİĞİ İLE BERAAT KARARI VERİLDİ

1'inci Ceza Dairesi heyeti, olay öncesi komşuların herhangi bir tartışma yaşandığını duymadıkları yönündeki ifadeleri, sanıkta tartışmaya veya arbedeye dayalı bir darp izine rastlanılmaması, balkon duvarındaki plastik kabın üzerine basılması kaynaklı kırılma olabileceği, maktulün vücudundaki yaraların da yüksekten düşme neticesinde oluştuğu tespit edildiği gerekçeleriyle M.S. hakkında oy birliği ile beraat kararı verdi.

DOSYA YARGITAY’A TAŞINDI

Karar sonrası 1'inci Ceza Dairesi savcısı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve şikayetçi ailenin avukatının da başvurusu ile dosyayı Yargıtay'a taşıdı.