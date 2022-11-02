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    Kayseri'de eşini öldürmeye çalışan kocanın cezasına onama

    Boşanma aşamasındaki eşini kızının gözü önünde boğazından bıçaklayan ve eşarpla boğmaya çalışan tutuklu kocaya verilen 16 yıl 9 ay hapis cezası, Yargıtay tarafından onandı.
    • 02.11.2022 - 11:11
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    Kayseri'de eşini öldürmeye çalışan kocanın cezasına onama

    Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde yaşayan Okan Taşdöven (50), 13 Eylül 2020'de uzaklaştırma kararına rağmen boşanma aşamasında olduğu Ayşegül Taşdöven'in (39) çalıştığı 30 Ağustos Mahallesi'ndeki mağazaya gitti.

    Okan Taşdöven, kızları A.T.'nin (16) de yanlarında bulunduğu sırada önce mağazanın merdivenlerinde eşini bıçaklamaya çalıştı sonra eşarp ile boğmak istedi.

    Ürkütücü anlar kamerada

    A.T. de boğuşma sırasında yaralanırken, olaya müdahale etmek isteyen mağaza çalışanlarına ise Okan Taşdöven'in biber gazı sıktığı iddia edildi.

    Mağazadakilerin müdahale etmesi sonrası etkisiz hale getirilen Taşdöven, polise teslim edilirken, olay anları da kameraya yansıdı.

    Kayseri'de gözü dönmüş adam boğazını kestiği eşini boğmaya çalıştı VİDEO

    'Teşebbüs aşamasında kaldı' gerekçesi

    Okan Taşdöven hakkında 'eşi kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan dava açıldı.

    Kayseri 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 16 Kasım 2020'deki karar duruşmasında mahkeme heyeti, sanığa önce ağırlaştırılmış müebbet hapis verdi ardından eylemin teşebbüs aşamasında kaldığını belirterek cezayı 16 yıla indirdi.

    Kayseri de eşini öldürmeye çalışan kocanın cezasına onama #1

    Dosyayı Yargıtay'a taşındı

    Kızı A.T.'yi de yaraladığı suçlamasıyla Taşdöven'e ayrıca 9 ay hapis cezası verildi.

    Heyet, sanığın suça meyilli olduğunu gerekçe göstererek bu cezayı ertelemedi.

    Sanık, şikayetçi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları da yerel mahkeme ile Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararına itiraz ederek, dosyayı Yargıtay'a taşıdı.

    Kayseri de eşini öldürmeye çalışan kocanın cezasına onama #2

    Bozma kararı

    Dosyanın geldiği 1'inci Ceza Dairesi, itirazı değerlendirerek bozma kararı verdi.

    Dosya, yeniden yargılama yapılması için yerel mahkemeye gönderildi.

    Yargıtay, yanlış maddeden hüküm kurulduğunu, olayda tasarlama olduğunu belirterek, bu eksikliğin giderilmesini istedi.

    Kayseri de eşini öldürmeye çalışan kocanın cezasına onama #3

    Aynı ceza verildi

    Kayseri 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, bozma kararı sonrası yeniden yargıladığı sanık Okan Taşdöven'i daha önce verilen ‘eşi kasten öldürmeye teşebbüs etme’ suçunun vasfının olayda tasarlama olduğu gerekçesiyle 'eşi tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs etme' suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırdı.

    Eylemin teşebbüs aşamasında kalması nedeniyle ceza, 16 yıla düşürüldü.

    Heyet, Taşdöven'in kızı A.T.'yi de hafif yaralaması nedeniyle 9 ay hapis cezasına çarptırdı.

    Kayseri de eşini öldürmeye çalışan kocanın cezasına onama #4

    Yargıtay bu kez cezayı onadı

    Sanık, şikayetçi ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları, yerel mahkemenin kararına itiraz ederek, dosyayı yeniden Yargıtay'a taşıdı.

    Dosyanın geldiği 1'inci Ceza Dairesi, yapılan itirazı karara bağladı.

    DHA’nın haberine göre Ceza Dairesi, sanık hakkında verilen cezaya itiraz taleplerinin yerinde görülmediğine vurgu yaparak, yerel mahkemeden istenen eksiklerin tamamlandığını belirtti ve temyiz başvurusunun esastan reddine karar verdi.

    Ceza Dairesi, yerel mahkeme ve istinaf mahkemesinin kararında usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı, delillerde ve işlemlerde de eksik olmadığı, cezaların kanuni bağlamda uygulandığının anlaşıldığını kaydetti.

    Ceza Dairesi'nce onama kararının oy birliğiyle alındığı belirtildi.

    Kayseri de eşini öldürmeye çalışan kocanın cezasına onama #5


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