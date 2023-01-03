Kayseri'de eşini vuran sanık: Korkutmak için ateş ettim

Kocasinan'da uyuşturucu satıcılığından tutuklanan eşini silahla yaralayan Kenan Sarsılmaz, korkutmak amacıyla yere doğru ateş ettiğini söyledi.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Yenişehir Mahallesi Şinasi Caddesi'nde 36 yaşındaki Kenan Sarsılmaz, 13 Eylül'de kavga ettiği eski eşi 30 yaşındaki Reyhan G.’yi tabancayla bacağından vurup kaçtı.

Reyhan G. hastanede tedaviye alınırken, olayın ardından kaçan Kenan Sarsılmaz, polis tarafından yakalanıp, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kadın da uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

DHA'nın haberine göre; Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmanın tamamlanmasının ardından Kenan Sarsılmaz hakkında, Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 12 yıldan müebbet hapse kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında sanık Kenan Sarsılmaz ile avukatı salonda hazır bulundu. Aralık ayında 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklanan Reyhan G. ise duruşmaya cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Davaya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da müdahil oldu.

"'Seni öldürteceğim' dedi"

Cezaevinden çıktığında eşinin uygunsuz insanlarla arkadaşlık kurduğunu iddia eden sanık Sarsılmaz, "Uyuşturucu kullanıcısı ve bağımlısıydı. Zaman zaman ailevi problemlerimiz oluyordu. Şikayet ediyordu. Uyuşturucu satıcılarıyla görüşüyordu ve onlar aracılığıyla beni tehdit ediyordu. 'Seni öldürteceğim' dedi.

"Korkutmak amacıyla ateş ettim"



Konuşmak için yanına gittiğimde, beni görünce bağırmaya başladı ve telefonuna sarıldı. Ağır küfürler etti. Birlikte uyuşturucu sattığı kişilerin bana zarar vereceği düşüncesiyle yere doğru korkutmak amacıyla ateş ettim. Aracıma binip olay yerinden ayrıldım ve 112'yi aradım." ifadelerini kullandı.

"Kurşun bacağıma isabet etti"

Şikayetçi olduğunu söyleyen Reyhan G. ise "Cezaevinden çıktıktan sonra 'hareketlerin değişti' diyerek beni sorgulamaya başladı. Kendisinden ayrılmak istedim. Ancak, Kenan kabul etmedi. 3 ay uzaklaştırma kararı aldırdım. Kural ihlali yaptığı için de 3 gün cezaevinde yattı.

Anneme giderken, arabanın camını indirip ateş etti. Bu sırada arkadaşımla yazışıyordum. Kurşun bacağıma isabet etti. Beni beklediğinin farkında değildim. İkinci kez ateş ettiğinde de kurşun, sol topuğum ve baldırıma denk geldi." dedi.

Mahkeme, bir tanığın da dinlendiği duruşmayı, sanık Kenan Sarsılmaz’ın tutukluluk halinin devamına karar vererek eksikliklerin giderilmesi için erteledi.