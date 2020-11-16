Kayseri'de eşinin boğazını kesip boğmaya çalışan kocanın cezası

Kayseri'de eşinin boğazını kesen, eşarpla boğmaya çalıştığı görüntüler ortaya çıkan 47 yaşındaki Okan Taşdöven, eylemi teşebbüste kaldığı için 16 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya tutuklu sanık Okan Taşdöven, eşi Ayşe Taşdöven ve kızı Azra Taşdöven katıldı.

"OLAY KAZARA OLDU"

Sanık Okan Taşdöven, mahkemede yaptığı savunmasında, "Eşime kasti bir şey yapmadım. Olay kazara oldu. Mağazaya girdiğimde eşimi ve kızımı tesadüfen gördüm. Eşim beni görünce polis polis diye bağırdı. Eşimi eşarpla ya da başka bir şeyle boğmaya çalışmadım. Ben eşimi ve çocuklarımı seviyorum. Yanımdaki bıçağı devamlı taşıyorum. Bilinçli bir şekilde boğazından yaralamadım. Ben biber gazı getirmedim, kızım sıktı. Kimin getirdiğini bilmiyorum. Kızımdan alıp biber gazını kullandım. Ben hırsımdan yaptım. Kızdığım için boğazını sıktım. Öyle bir gayem olsa bıçakla vurur öldürürdüm. Tehditleri de eşimin gelmesi için yaptım. Ben eşimi seviyorum. Ben kasıtlı hiçbir şey yapmadım. Eşimi bıçaklamadım." diyerek kendini savundu.

Ölümden dönen Ayşegül Taşdöven ise, "Yıllardır tehdit alıyorum. Korktuğum için şikayetçi olamadım. Yıllardır bu korkuyla yaşıyorum. Olay günü kullandığı tırın içerisinde tüfek falan olduğunu düşünüyorum." dedi.

16 YIL 9 AY CEZA VERİLDİ

Yapılan yargılama sonrasında mahkeme heyeti tarafından, ilk olarak Okan Taşdöven'e eşe karşı öldürmeye teşebbüsten ağırlaştırılmış müebbet verildi. Bu ceza, eylemin teşebbüste kalması nedeniyle için 16 yıl hapis cezasına indirildi. Okan Taşdöven'e, kızı Azra'ya yönelik yaralamadan dolayı da 9 ay ceza verildi.

Boğazını kestiği eşini boğmaya çalıştı

OLAYIN GEÇMİŞİ

13 Eylül tarihinde Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Belsin 30 Ağustos Mahallesi'nde meydana gelen olayda Okan Taşdöven, girdiği mağazada ayrılmak üzere olduğu eşi Ayşegül Taşdöven'e saldırmış ve boğazından bıçakla yaraladıktan sonra eşarp ile boğmaya çalışmıştı.

Okan Taşdöven, mağaza çalışanları ve vatandaşlar tarafından engellenmiş, olay anı Ayşegül Taşdöven'in kızı Azra tarafından saniye saniye görüntülenmişti