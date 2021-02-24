Kayseri'de eşinin cep telefonunu zorla almaya çalışan sanığa ceza

Eşinin cep telefonunu zorla almaya çalıştığı iddiasıyla yargılanan sanık 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, "yol kesmek suretiyle yağma" suçundan tutuksuz yargılanan D.G. ve müşteki eşi G.G. ile sanık avukatı hazır bulundu.

D.G. savunmasında, daha önce eşiyle aralarında sorun yaşadıklarını belirterek, olay günü konuşmak için yanına gittiğini anlattı.

“KENDİSİNE SALDIRMADIM, CEP TELEFONUNU ZORLA ALMAYA ÇALIŞMADIM”

Markete giden eşine seslendiğini ifade eden D.G, eşi cep telefonu ile konuştuğu için kendisini duymayınca arkasından yaklaşıp telefonunu eliyle indirmeye çalıştığı esnada eşinin panikleyerek bağırdığını öne sürdü.

Bu esnada çevrede bulunan vatandaşların yanlış anlamaması için uzaklaştığını iddia eden sanık, "Eşimin sağ el işaret parmağında şişlik ve kızarıklık oluştuğu yönündeki sağlık raporunu kabul etmiyorum. Kendisine saldırmadım, cep telefonunu zorla almaya çalışmadım. Aramızdaki sorunları da çözdük." şeklinde savunma yaptı.

ŞİKAYETÇİ OLMADI, HÜKMÜN AÇIKLANMASI GERİ BIRAKILDI

Mağdur G.G. ise arkasından gelen eşini bir anda görünce korkup, çığlık attığını ifade etti.

Eşinin cep telefonunu zorla almaya çalışmadığını ve kendisini darbetmediğini savunan G.G, şikayetçi olmadığını kaydetti.

Mahkeme heyeti, sanık D.G'yi "basit yağma" suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı, hükmün açıklanmasını geriye bıraktı.