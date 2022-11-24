Kayseri'de eşiyle aşk yaşadığını düşündüğü kadının ayağını kıran sanığa ceza

Kocası ile ilişkisi olduğunu iddia ettiği kadını iterek ayağının kırılmasına neden olduğu suçlamasıyla tutuksuz yargılanan sanık, 8 ay hapse çarptırıldı.

Kayseri’de yaşayan N.Ö. isimli kadın, kocasının ilişkisi olduğunu öne sürdüğü S.Ç. ile 20 Ocak’ta bir çay ocağında karşılaştı.

Burada iki kadın arasında tartışma çıktı.

İtince ayağı kırıldı

Tartışma sırasında N.Ö., iddiaya göre 'Sen benim ocağımı yıktın' diyerek S.Ç.'yi itti ve ayağının kırılmasına neden oldu.

Şikayet üzerine N.Ö. hakkında, 'basit yaralama' suçundan dava açıldı.

“Kesinlikle tabure atmadım”

Kayseri 12'nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasında, tutuksuz sanık N.Ö. ile mağdur S.Ç. hazır bulundu.

Üzerine atılan suçlamayı kabul etmeyen N.Ö., "Kesinlikle tabure atmadım. 'Eşimden uzak dur' dedim. Aramızda tartışma oldu. İttim. Ayağının neden kırıldığını bilmiyorum. Suçsuzum." dedi.

“Sosyal arkadaştık”

Şikayetçi olduğunu söyleyen S.Ç. ise, "Kesinlikle sanığın eşi ile ilişkim yok. Kesinlikle ilişkiye girmedim. Sosyal arkadaştık. Çay ocağında tavla oynarken bir kadın geldi. Bana hakaret ederek saldırdı. Saçlarımı çekti. Tabureye vurdu. Ayağıma tekme attı. Ayağım kırıldı." dedi.

8 ay 2 gün ceza aldı

DHA’nın haberine göre mahkeme hakimi Birol Küçük, sanık N.Ö.'yü, 'yaralama' suçundan 8 ay 2 gün hapis cezasına çarptırdı.

Hakim, sanığın cezasını ertelemedi.