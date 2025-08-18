Kayseri'de eşiyle kaldığı çadırda zehirlenen kadına veda

Erciyes Dağı Tekir Yaylası’nda kamp yapmak için çadır kiralayan Mustafa ve eşi Fatma Güldeste Karakoç’tan haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken, çiftin cansız bedenleriyle karşılaşıldı.
Yapılan incelemede çiftin, karbonmonoksit gazından zehirlendikleri tespit edildi.
CANSIZ BEDENLERİ MORGA GÖTÜRÜLDÜ
Çiftin cansız bedenleri, Kayseri Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.
Otopsi işlemlerinin ardından Karakoç çiftinin cenazeleri aileleri tarafından teslim alınıp Hulusi Akar Camisi'ne getirildi. Cenazeye, aileleri ve yakınları katıldı.
TOPRAĞA VERİLDİ
Fatma Güldeste Karakoç Şehir Mezarlığı’nda toprağa verilirken, eşi Mustafa Karakoç’un cenazesi ise memleketi Elazığ’ın Maden ilçesine gönderildi.