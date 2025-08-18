Abone ol: Google News

Kayseri'de eşiyle kaldığı çadırda zehirlenen kadına veda

Tekir Yaylası'nda kamp yapmak için kiraladıkları çadırda karbonmonoksit gazından zehirlenip ölen çiftten Fatma Güldeste Karakoç Kayseri’de toprağa verildi. Eşi Mustafa Karakoç’un cenazesi ise memleketi Elazığ’ın Maden ilçesine gönderildi.

Yayınlama Tarihi: 18.08.2025 17:03
Erciyes Dağı Tekir Yaylası’nda kamp yapmak için çadır kiralayan Mustafa ve eşi Fatma Güldeste Karakoç’tan haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken, çiftin cansız bedenleriyle karşılaşıldı. 

Yapılan incelemede çiftin, karbonmonoksit gazından zehirlendikleri tespit edildi.

CANSIZ BEDENLERİ MORGA GÖTÜRÜLDÜ

Çiftin cansız bedenleri, Kayseri Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.

Otopsi işlemlerinin ardından Karakoç çiftinin cenazeleri aileleri tarafından teslim alınıp Hulusi Akar Camisi'ne getirildi. Cenazeye, aileleri ve yakınları katıldı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Fatma Güldeste Karakoç Şehir Mezarlığı’nda toprağa verilirken, eşi Mustafa Karakoç’un cenazesi ise memleketi Elazığ’ın Maden ilçesine gönderildi. 

