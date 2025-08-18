Kayseri'de eşiyle kaldığı çadırda zehirlenen kadına veda Tekir Yaylası'nda kamp yapmak için kiraladıkları çadırda karbonmonoksit gazından zehirlenip ölen çiftten Fatma Güldeste Karakoç Kayseri’de toprağa verildi. Eşi Mustafa Karakoç’un cenazesi ise memleketi Elazığ’ın Maden ilçesine gönderildi.