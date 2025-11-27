Kayseri'de eski erkek arkadaşının vurduğu kadın can verdi

- Kayseri'de E.H., eski arkadaşı A.A. tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.
- E.H., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, A.A. polis tarafından gözaltına alındı.
- Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Mimarsinan Demokrasi Mahallesi'nde E.H. (36) ile eski arkadaşı A.A. (41) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
A.A., olay yerinden ayrılmaya çalışan E.H.'ye tabancayla ateş etti.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
HASTANEDE CAN VERDİ
Ambulansla hastaneye kaldırılan E.H., müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Şüpheli A.A ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.