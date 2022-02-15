Kayseri'de eski eşini bıçaklayan sanığa 13 yıl hapis cezası

Boşandığı Nihan Atay'ı uzaklaştırma kararına rağmen 7 yerinden bıçaklayarak yaralayan Ramazan Uygur'a iyi hal indirimi uygulandı.

Kayseri'nin Talas ilçesine bağlı Papatya Caddesi'nde kuaför işleten 2 çocuk annesi Nihan Atay, uzaklaştırma kararı olmasına rağmen iş yerinde eski eşi Ramazan Uygur tarafndan bıçaklı saldırıya uğramştı.

Kadın vücudunun 7 bölgesinden yaralanırken, saldırgan Uygur ise tutuklanmıştı.

Sanık Uygur hakkında, ‘eşi kasten öldürmek’ suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle Kayseri 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

"KAÇ KERE BIÇAK VURDUM HATIRLAMIYORUM"

Uygur, bugün karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın müdahil olduğu davada geçen yıl ağustos ayında hastaneden taburcu edilen Nihan Atay'ın avukatları da hazır bulundu.

Nihan Atay’ı bıçakladıktan sonra başında bekleyip, sigara içtiği iddialarını kabul etmeyen Uygur, "Bıçağı kaç kere vurduğumu hatırlamıyorum. Başında bekleyip sigara falan içmedim. 45 bin liraya dükkanına malzeme aldım. Nihan bana makas ile saldırdı. Yalan söylüyorlar." dedi.

İYİ HAL İNDİRİMİYLE 13 YIL 4 AY HAPİS YATACAK

Duruşma savcısı mütalaasını tekrar ettiğini belirterek, sanık Uygur'un, 'boşandığı eşini kasten öldürmeye teşebbüs etme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle cezalandırılmasını istedi. Mahkeme heyeti, sanık Ramazan Uygur'u, 'boşandığı eşini kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Ardından eylemin teşebbüs aşamasında kaldığı gerekçesiyle 16 yıl, 'iyi hal' indirimi de uygulayarak neticeden 13 yıl 4 aya düşürdü ve tutukluluk halinin devamına karar verdi. Heyet, sanığa 'hakaret' suçundan da 2 ay 27 gün hapis cezasına verdi.