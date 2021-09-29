Kayseri'de eski eşini bıçaklayan sanıktan ilginç savunma

Eski karısını çalıştığı iş yerinde 7 yerinden bıçaklayarak ağır yaralayan şahsa, 'eşi kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'hakaret' suçlarından dava açıldı.

Kayseri'nin Talas ilçesinde yaşayan R.U., boşandığı eski eşi N.A.'nın kadın kuaförü dükkanına geldi.

Yaşanan sözlü tartışma bir anda kavgaya dönünce saldırgan eş, yanında bulunan bıçak ile eski karısına saldırdı.

Vücudunun 7 yerinden bıçaklanan N.A., çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

SANIK HAKKINDA DAVA AÇILDI

Olayın ardından tutuklanarak cezaevine gönderilen R.U. hakkında, 'eşi kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'hakaret' suçlarından dava açıldı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılırken iddianame düzenlendi.





"NE OLDUĞUNU HATIRLAMIYORUM"

İddianamede R.U.'nun; "Dükkana gittiğimde eşime bir buket çiçek geldi. Kimden geldi diye sorduğumda bana ters ters cevaplar verdi. Gözüm döndü, daha önce kurbanlık için aldığım bıçağın dükkanda olduğunu hatırladım. Mutfaktan o bıçağı aldım. 1 dakika oturup sinirimin yatışmasını bekledim. Ardından ne olduğunu hatırlamıyorum, pişmanım." ifadelerine yer verildi.

Güvenlik kameralarına yansıyan olayın ilk duruşması, önümüzdeki günlerde 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

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