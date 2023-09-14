İHA
Bir kadın daha eski sevgili cinayetine kurban gitti!
Korkunç olay bu kez Kayseri'de yaşandı.
Melikgazi ilçesinde garson olarak çalışan 18 yaşındaki Edanur Çoban, işinden evine dönerken eski sevgilisi O.Ç. ile karşılaştı.
O.Ç., genç kadına silahla saldırdı.
Olay yerinde hayatını kaybetti
Saldırı sonucunda genç kız ağır yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yapılan müdahalede Edanur Çoban'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Katili aranıyor
Talihsiz kızın cenazesi, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.
Polis ekipleri de olayın ardından kaçan O.Ç.'yi yakalamak için çalışma başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)