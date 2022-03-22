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    Kayseri’de ev eşyası çalan hırsız yakalandı

    Girdiği 7 farklı adresten 40 bin TL değerinde ev eşyası çalan hırsız, polis ekiplerince yakalandı. Şüphelinin 2 farklı suçtan da arandığı belirlendi.
    • DHA
    • 22.03.2022 - 08:55
    • Güncelleme : 22.03.2022 - 09:22
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    Kayseri’de ev eşyası çalan hırsız yakalandı

    Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte hırsızlık yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

    Bu kapsamda A.S.’nin (27) girdiği 7 farklı adresten 40 bin TL değerinde çeşitli ev eşyaları çaldığı belirlendi.

    Şüpheli, saklandığı eve düzenlenen operasyonla yakalandı.

    2 FARKLI SUÇTAN ARANIYORDU

    Evde yapılan aramalarda çalınan malzemeler ele geçirildi.

    Gözaltına alınan şüpheli, polis merkezine götürüldü. Şüphelinin 2 farklı suçtan da arandığı belirlendi.

    Kayseri’de ev eşyası çalan hırsız yakalandı ViDEO

    BİNALARA GİRDİ, ÇALDIKLARIYLA ÇIKTI

    Öte yandan A.S.’nin çeşitli adreslerden hırsızlığı güvenlik kameralarına yansıdı.

    Görüntülerde A.S’nin, hırsızlık için girdiği binalarda çalıntı eşyalarla ayrıldığı görüldü.

    Kayseri’de ev eşyası çalan hırsız yakalandı #1

    Kayseri’de ev eşyası çalan hırsız yakalandı #2


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