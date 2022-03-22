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- Kayseri’de ev eşyası çalan hırsız yakalandı
Kayseri’de ev eşyası çalan hırsız yakalandı
Girdiği 7 farklı adresten 40 bin TL değerinde ev eşyası çalan hırsız, polis ekiplerince yakalandı. Şüphelinin 2 farklı suçtan da arandığı belirlendi.
- DHA
- 22.03.2022 - 08:55
- Güncelleme : 22.03.2022 - 09:22
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte hırsızlık yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda A.S.’nin (27) girdiği 7 farklı adresten 40 bin TL değerinde çeşitli ev eşyaları çaldığı belirlendi.
Şüpheli, saklandığı eve düzenlenen operasyonla yakalandı.
2 FARKLI SUÇTAN ARANIYORDU
Evde yapılan aramalarda çalınan malzemeler ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, polis merkezine götürüldü. Şüphelinin 2 farklı suçtan da arandığı belirlendi.
Kayseri’de ev eşyası çalan hırsız yakalandı ViDEO
BİNALARA GİRDİ, ÇALDIKLARIYLA ÇIKTI
Öte yandan A.S.’nin çeşitli adreslerden hırsızlığı güvenlik kameralarına yansıdı.
Görüntülerde A.S’nin, hırsızlık için girdiği binalarda çalıntı eşyalarla ayrıldığı görüldü.