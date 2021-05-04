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- Kayseri’de evde açık unutulan tüp parladı: 2 yaralı
Kayseri’de evde açık unutulan tüp parladı: 2 yaralı
Yabancı uyruklu bir ailenin yaşadığı evde açık unutulan tüp parladı. Parlama sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
- İHA
- 04.05.2021 - 11:58
- Güncelleme : 04.05.2021 - 12:05
Kayseri’nin Melikgazi ilçesine bağlı Gülük Mahallesi Bozaltı Geçidi'nde bulunan bir evde, açık unutulan tüp parladı.
Yabancı uyruklu ailenin yaşadığı öğrenilen evde 2 kişi, parlama nedeni ile yaralandı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulansa alınarak Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.
SORUŞTURMA BAŞALTILDI
Polis ekipleri evde incelemeler yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.