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    Kayseri’de evde açık unutulan tüp parladı: 2 yaralı

    Yabancı uyruklu bir ailenin yaşadığı evde açık unutulan tüp parladı. Parlama sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
    • İHA
    • 04.05.2021 - 11:58
    • Güncelleme : 04.05.2021 - 12:05
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    Kayseri’de evde açık unutulan tüp parladı: 2 yaralı

    Kayseri’nin Melikgazi ilçesine bağlı Gülük Mahallesi Bozaltı Geçidi'nde bulunan bir evde, açık unutulan tüp parladı.

    Yabancı uyruklu ailenin yaşadığı öğrenilen evde 2 kişi, parlama nedeni ile yaralandı.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Yaralılar ambulansa alınarak Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

    SORUŞTURMA BAŞALTILDI

    Polis ekipleri evde incelemeler yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Kayseri’de evde açık unutulan tüp parladı: 2 yaralı #1

    Kayseri’de evde açık unutulan tüp parladı: 2 yaralı #2

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