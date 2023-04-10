Kayseri'de evde çıkan yangında 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

AA

Kayseri’nin Kocasinan ilçesi Erkilet Osmangazi Mahallesi Osmanlı Caddesi'ndeki bir apartmanın 6’ncı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bilgi verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangında balkona sığınan 5 yaşındaki E.C. hayatını kaybetti, anne Ş.C. yaralandı.

Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

E.C'nin cenazesi Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı, yaralanan anne hastanede tedavi altına alındı.

Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Katlarda yangın hortumlarının mevcut ancak itfaiyenin su alabileceği bir mekanizmanın bulunmadığını, bu nedenle de yangına müdahale etmekte geç kalındığını öne süren site yöneticisi Veysel Uyar, şöyle konuştu:

Sabah 08.00 sıralarında 6'ncı katta yangın çıktı. Vatandaş çocuğunu okula götürüyor. İçeride 2 tane çocuğu ile hanımı birlikte kalıyor. Çocuğunun biri vefat ediyor. Hanımı da hastanede, şu an hayati tehlikesi bulunuyor. Bizim en büyük sıkıntımız, burası tamamlanalı 4-5 yıl oldu. İnşaat firması mesken paralarını almasına rağmen meskeni üzerine almadı. Buna istinaden katlarımızda yangın hortumları mevcut ama itfaiyenin katlardan su alabileceği bir mekanizma yok. İtfaiye yan dairelerin kapılarını çalıp, 'Bize su verin' diye bağırdı. Bu bir ihmaldir. Kim sesimizi duyuyorsa duysun. Bloklarımızın meskeninin acil bir şekilde alınması gerekiyor. Paraları ödenmiş olmasına rağmen vermiyorlar. Yangının çıkış nedenini bilmiyorum.