Kayseri'de evdeki eşyaları ateşe veren genç, ailesinin para vaadiyle ikna edildi

DHA
Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Mimarsinan Mahallesi'nde 18 yaşındaki D.Y., ailesinin evde olmadığı sırada kapıyı kilitleyerek eşyaların bir bölümünü ateşe verdi.
Dumanı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen itfaiye, D.Y.'nin kapıyı açmaması nedeniyle bir süre yangına müdahale edemedi.
Eve gelen D.Y.'nin ailesi de çocuklarının kapıyı açmasını istedi.
Ailesinden para istedi
Küçük çaplı olan yangının sönmesinin ardından D.Y., ailesinden para vermesi şartıyla kapıyı açacağını söyledi.
Ailesinin kabul etmesi üzerine ikna olan genç kapıyı açtı.
Gözaltına alınan D.Y., polis merkezine götürülürken ailesinin para vermemesine tepki gösterdi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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