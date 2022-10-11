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    Kayseri'de evinden kabloyla inmeye çalışan adam yere düştü

    Kocasinan'da M.D. adlı şahıs evinden kabloyla inmeye çalışırken kablonun kopmasıyla yere çakıldı. Olay yerine sevk edilen ekipler yaralı adamı hastaneye kaldırdı.
    • 11.10.2022 - 09:20
    • Güncelleme : 11.10.2022 - 09:58
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    Kayseri'de evinden kabloyla inmeye çalışan adam yere düştü

    Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde M.D., adlı adam evinden inmek için farklı bir yol denerken başarılı olamadı.

    M.D., evde bulduğu kablo ile 1. kattan aşağı inmeye çalıştı bu sırada kablonun kopmasıyla yere düştü.

    Düşmenin etkisiyle yaralanan M.D., sürünerek park halindeki bir kamyonun altına girdi.

    Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Kayseri de evinden kabloyla inmeye çalışan adam yere düştü #1

    Yaralı adam hastaneye kaldırıldı

    Polis ekipleri bacağı kırılan M.D.’yi kamyonun altından çıkardı.

    Yaralı adam sağlık ekipleri tarafından ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi’ne götürüldü.

    Ekipler olayı incelemeye aldı

    İHA'nın haberine göre, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

    Kayseri de evinden kabloyla inmeye çalışan adam yere düştü #2

    Kayseri de evinden kabloyla inmeye çalışan adam yere düştü #3


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