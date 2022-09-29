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    Kayseri'de FETÖ operasyonu: Evden kamera sistemi ve gizli bölmeler çıktı

    FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda girilen bir evde, kamera sistemi ve gizli bölmeler olduğu tespit edildi. Operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.
    • 29.09.2022 - 12:40
    • Güncelleme : 29.09.2022 - 12:46
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    Kayseri'de FETÖ operasyonu: Evden kamera sistemi ve gizli bölmeler çıktı

    Kayseri’de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile mücadele kapsamında çalışmalar sürüyor…

    Farklı illerde aranan 8 örgüt mensubunun Kayseri'de hücre evlerinde kaldığını tespit eden İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti.

    Ekipler tarafından düzenlenen şafak operasyonunda, 8 şüpheli gözaltına alındı.

    Ev içinden gizli bölmeler çıktı

    İHA’nın haberine göre; yapılan incelemede evin birinin kamera sistemiyle donatıldığı, şahısların yakalanmamak için ev içine gizli bölmeler yaptırdığı tespit edildi.

    Örgütün iletişim aracını kullandıkları tespit edildi

    Ayrıca, operasyon esnasında şahıslardan birinin örgütün iletişim aracı olan Signal uygulamasını kullandığı belirlendi.

    Gözaltına alınan 8 kişi emniyete götürüldü.

    Kayseri de FETÖ operasyonu: Evden kamera sistemi ve gizli bölmeler çıktı #1


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