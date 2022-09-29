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Kayseri'de FETÖ operasyonu: Evden kamera sistemi ve gizli bölmeler çıktı

Kayseri'de FETÖ operasyonu: Evden kamera sistemi ve gizli bölmeler çıktı

FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda girilen bir evde, kamera sistemi ve gizli bölmeler olduğu tespit edildi. Operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.