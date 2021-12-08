FETÖ üyelerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre olmaması için bağ evlerini kullandıran iş adamı yapılanmasına düzenlenen operasyonda, 6 kişi gözaltına alındı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda, kentte ikamet eden ve esnaflık yapan A.G., İ.G., M.Y., E.S., A.Ç. ve Z.Ş.O.'nun FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün kentteki esnaf iş insanı yapılanmasında yer aldıkları tespit edildi.

BANK ASYA ÜZERİNDEN PARA AKTARIMI

Örgüte himmet verdikleri, terör örgütünü ve elebaşını övücü paylaşımlarda bulundukları, terör örgütü elebaşının Bank Asya ya destekte bulunulması adına yaptığı çağırı sürecinde hesap açtırıp para yatırdıkları ortaya çıktı.

FETÖ'CÜLERE BAĞ EVLERİNİ AYARLADILAR

Ayrıca bazı örgüt mensuplarının ByLock içeriklerinde isimlerinin geçtiği ve bir şüphelinin de özellikle 2015 Aralık ayında terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar sürecinde, örgüt mensuplarının eylem ve faaliyetlerinin deşifre olmaması adına bağ evini örgüt mensuplarının kullanımına olanak sağladığı belirlendi.

Kayseri'de FETÖ'cülere ev ayarlayanlara operasyon VİDEO



6 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

Bunun üzerine şahısların yakalanması için yapılan eş zamanlı operasyonda, 6 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar işlemler için emniyete götürülürken, soruşturmanın devam ettiği bildirildi.