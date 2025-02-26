Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü düzenlenen operasyon ile yakalandı

AA
FETÖ ile mücadele kapsamında Kayseri'de başarılı bir çalışma gerçekleştirildi..
Kayseri'de, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon için düğmeye basıldı.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan, "Mete" kod adlı ihraç astsubay N.M.O. (37) belirlenen adreste yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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