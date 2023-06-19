Kayseri'de genç kız 3 kişiyi bıçakla yaraladı Kayseri'de ablasının eşi ile kavga eden genç kız, kendilerini ayırmaya gelen anne, baba ve çocuğunu bıçakladı.

İHA Kayseri’nin Melikgazi ilçesi Osmanlı Mahallesi'nde bulunan ikamette R.H ile eniştesi M.K. arasında henüz bilinmeyen bir sebepten çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. R.H., sesleri duyarak kavgayı ayırmaya gelen komşuları baba E.Ö., anne A.Ö. ve çocukları H.Ö.'yü vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gözaltına alındı Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri de yaralıları olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla kentte bulunan çeşitli hastanelere kaldırdı. R.H. ise ekipler tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.