Kayseri'de geri geri giderken yaşlı kadına çarptı

İHA
Kayseri'nin Kocasinan ilçesindeki Serçeönü Mahallesi Hasbülbül Sokak üzerinde meydana gelen kazada A.G. idaresindeki 38 RP 906 plakalı minibüs, geri geri geldiği sırada yolda yürüyen N.T.’ye çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yere düşen N.T. kafasını yere çarparak yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı
Sağlık ekipleri yaşlı kadını olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Öte yandan, minibüs sürücüsü A.G.’nin geri geri giderken N.T.’ye çarptığı anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı.