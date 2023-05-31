Kayseri’de hafif ticari aracın çarptığı iki yaya öldü Yolun karşısına geçmek isterken hafif ticari aracın çarptığı iki yaya, hayatını kaybetti. Sürücü, gözaltına alındı.

DHA

Birol Demir, dün saat 23.00 sıralarında 06 DLA 067 plakalı hafif ticari aracıyla Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde seyir halindeyken Osman Kavuncu Bulvarı’nda, yolun karşısına geçmeye çalışan Hasan Hüseyin Çağal ve Burhan Çiftçi'ye çarptı.

Çarpmanın etkisiyle 38 yaşındaki Çağal ve 35 yaşındaki Çiftçi, ağır yaralandı.

İkisi de hayatını kaybetti

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan Çağal ve Çiftçi, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

İki yayanın cenazesi, otopsileri yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Sürücü gözaltına alındı

Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından cenazeler, ailelerine teslim edildi.

Hasan Hüseyin Çağal defnedilmek üzere memleketi Yozgat’a götürülürken, Burhan Çiftçi’nin cenazesi ise Erkilet Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Ticari aracın sürücüsü, gözaltına alındı.

Polis de kazayla ilgili soruşturma başlattı.