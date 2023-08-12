Kayseri’de hafif ticari aracın çarptığı yaşlı adam öldü

23 yaşındaki sürücü Berat Yalçın, 38 GM 716 plakalı hafif ticari aracıyla Kayseri’nin Kocasinan ilçesi Sivas Bulvarı’nda seyir halindeydi.
Bu sırada 75 yaşındaki Necip Yılmaz da, Alparslan durağında tramvaydan indi.
Yolun karşısında geçmek isteyen yaşlı adama, Yalçın’ın kullandığı araç çarptı.
Yolun ortasında can verdi
Saat 14.00 sıralarında meydana gelen kazayı görenler, durumu hemen 112’ye bildirdi.
İhbar üzerine bölgele polis ve sağlık ekipleri geldi.
Hemen Necip Yılmaz’a müdahaleye başlayan sağlık ekibi, yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi.
Sürücü gözaltında
Yılmaz’ın cenazesi, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatan polis, sürücü Berat Yalçın'ı da gözaltına aldı.
Feci kazanın görüntüleri
Öte yandan Yılmaz'ın yaşamını yitirdiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı.
Görüntülerde tramvay durağından koşarak karşıya geçmeye çalışan Yılmaz'a hafif ticari aracın çarptığı, yaşlı adamın ise havaya savrulduğu anlar yer aldı.