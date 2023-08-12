DHA

23 yaşındaki sürücü Berat Yalçın, 38 GM 716 plakalı hafif ticari aracıyla Kayseri’nin Kocasinan ilçesi Sivas Bulvarı’nda seyir halindeydi.

Bu sırada 75 yaşındaki Necip Yılmaz da, Alparslan durağında tramvaydan indi.

Yolun karşısında geçmek isteyen yaşlı adama, Yalçın’ın kullandığı çarptı.

Yolun ortasında can verdi

Saat 14.00 sıralarında meydana gelen kazayı görenler, durumu hemen 112’ye bildirdi.

İhbar üzerine bölgele polis ve sağlık ekipleri geldi.

Hemen Necip Yılmaz’a müdahaleye başlayan sağlık ekibi, yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kayseri’de hafif ticari aracın çarptığı yaşlı adam öldü
Necip Yılmaz'ın can verdiği kaza alanı

Sürücü gözaltında

Yılmaz’ın cenazesi, otopsi için Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatan polis, sürücü Berat Yalçın'ı da gözaltına aldı.

Feci kazanın görüntüleri

Öte yandan Yılmaz'ın yaşamını yitirdiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde tramvay durağından koşarak karşıya geçmeye çalışan Yılmaz'a hafif ticari aracın çarptığı, yaşlı adamın ise havaya savrulduğu anlar yer aldı.