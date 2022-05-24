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    Kayseri'de halı saha maçında tartıştığı kişi tarafından vuruldu

    halı saha maçında tartıştığı Osman Çetin tarafından av tüfeğiyle vurulan Eren Kuşcu, tedaviye alındığı hastanede hayatını kaybetti.
    • 24.05.2022 - 00:04
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    Kayseri'de halı saha maçında tartıştığı kişi tarafından vuruldu

    Dün saat 19.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Anbar Mahallesinde Osman Çetin ile Eren Kuşcu (18), halı saha maçı oynadıkları sırada tartıştı. Bir süre sonra mahalleye bağlı Yalova Sokak’ta karşılaşan ikili yeniden tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.

    Evden getirdiği tüfekle ateş etti

    DHA'nın haberine göre; Osman Çetin, evden getirdiği av tüfeğiyle Eren Kuşçu'ya ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği Eren Kuşçu yaralanırken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Eren Kuşçu'yu Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırdı.

    Kayseri de halı saha maçında tartıştığı kişi tarafından vuruldu #1

    Hastanede kurtarılamadı

    Tedavi altına alınan Kuşçu, hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

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    Katil zanlısı ve yardım eden kardeşi yakalandı

    Olayın şüphelisi Osman Çetin ile kendisine yardım ettiği belirlenen kardeşi Fahri Çetin ile birlikte polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan iki kardeş, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

     

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