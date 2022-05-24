Kayseri'de halı saha maçında tartıştığı kişi tarafından vuruldu

halı saha maçında tartıştığı Osman Çetin tarafından av tüfeğiyle vurulan Eren Kuşcu, tedaviye alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Dün saat 19.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Anbar Mahallesinde Osman Çetin ile Eren Kuşcu (18), halı saha maçı oynadıkları sırada tartıştı. Bir süre sonra mahalleye bağlı Yalova Sokak’ta karşılaşan ikili yeniden tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.

Evden getirdiği tüfekle ateş etti

DHA'nın haberine göre; Osman Çetin, evden getirdiği av tüfeğiyle Eren Kuşçu'ya ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği Eren Kuşçu yaralanırken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Eren Kuşçu'yu Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırdı.

Hastanede kurtarılamadı

Tedavi altına alınan Kuşçu, hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Katil zanlısı ve yardım eden kardeşi yakalandı

Olayın şüphelisi Osman Çetin ile kendisine yardım ettiği belirlenen kardeşi Fahri Çetin ile birlikte polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan iki kardeş, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.