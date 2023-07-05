Kayseri'de halk otobüsünü kaçıran çocuk, serbest bırakıldı Park halindeki halk otobüsünü kaçırıp, yaklaşık 5 kilometre sonra kaza yapan 15 yaşındaki çocuk, emniyetteki işlemlerin ardından ailesine teslim edildi.

DHA

Önceki gece Kayseri'de hareketli dakikalar yaşandı...

15 yaşındaki M.Ö., Talas ilçesi Mevlana Mahallesi Papatya Caddesi’nde park halinde bulunan ve kontağı üzerinde olan 38 AB 262 plakalı halk otobüsünü çalıştırıp, hareket etti.

Kaldırıma çarptı

Gece saat 23.00 sıralarında el freni çekik olan otobüsle yaklaşık 5 kilometre ilerleyen M.Ö., kaldırıma çarptı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye sevk edildi.

Karakola götürüldü

M.Ö.'nün kazadan yara almadığı belirlenirken, itfaiye ekipleri ise otobüsün fren sisteminde meydana gelen dumana müdahale etti.

Halk otobüsü olay yerine gelen sahibine teslim edilirken, M.Ö. ise polis merkezine götürüldü.

Derdini bile anlatamadı, ailesine teslim edildi

Emniyette ifadesi alınan M.Ö.'nün sağlık nedenlerinden dolayı olayı anlatamadığı öğrenildi.

M.Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.