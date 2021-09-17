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    Kayseri'de havalandırma boşluğuna düşen apartman görevlisi öldü

    Kayseri'de uydu ve internet kablolarını düzeltmek için 12 katlı binanın çatısındaki havalandırma boşluğundan 1'inci katın beton zeminine düşen apartman görevlisi Memiş Göksu (54), hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 17.09.2021 - 18:59
    • Güncelleme : 17.09.2021 - 19:56
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    Kayseri'de havalandırma boşluğuna düşen apartman görevlisi öldü

    Saat 16.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi, Çankaya Caddesi’ndeki 12 katlı Hidayet Eraslan Apartmanında meydana gelen olayda, uzun zamandır apartmanda görevli olarak çalışan Memiş Göksu, bina yöneticisi Ahmet Özsuveren'in talimatıyla uydu ve internet kablolarını düzeltmek için çatıya çıktı.

    HAVALANDIRMA BOŞLUĞUNDAN 1'İNCİ KATIN BETON ZEMİNİNE DÜŞTÜ

    Göksu, kablolara takılarak çatıdaki havalandırma boşluğundan 1’inci katın beton zeminine düştü. Çığlık seslerini duyan bina sakinlerinin ihbarıyla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Kayseri de havalandırma boşluğuna düşen apartman görevlisi öldü #1

    HAYATINI KAYBETTİ

    Olay yerine gelen itfaiye ekipleri Göksu’ya ulaşmak için 1’inci kattaki havalandırma boşluğunun duvarını balyozla kırdı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde ise Göksu’nun yaşamını yitirdiği belirlendi.

    Kayseri de havalandırma boşluğuna düşen apartman görevlisi öldü #2

    Kayseri'de havalandırma boşluğuna düşen apartman görevlisi öldü VİDEO

    YAKINLARI, BİNA YÖNETİCİSİNİ LİNÇ ETMEK İSTEDİ

    Acı haberi duyan Göksu’nun yakınları olay yerine geldi. Göksu'nun yakınları bina yöneticisi Ahmet Özsuveren’i linç etmek istedi. Araya giren polis ekipleri, Göksu’nun yakınlarını uzaklaştırdı. Ardından Özsuveren polis ekiplerince gözaltına alındı.

    Göksu’nun cenazesi ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsisi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.     Kayseri de havalandırma boşluğuna düşen apartman görevlisi öldü #3


    Kayseri de havalandırma boşluğuna düşen apartman görevlisi öldü #4

    Kayseri de havalandırma boşluğuna düşen apartman görevlisi öldü #5

    Kayseri de havalandırma boşluğuna düşen apartman görevlisi öldü #6

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