Kayseri'de hayalim dediği motosiklete kavuştuktan 4 gün sonra kazada hayatını kaybetti Dün kamyonetle motosikletin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden 20 yaşındaki genç, Hayalim dediği ve kazada kullandığı motosikletini 4 gün önce aldığı ortaya çıktı.

DHA

Kayseri'de, dün saat 16.00 sıralarında Kayseri- Niğde kara yolunda trafik kazası meydana geldi.

O.S. yönetimindeki 52 EP 091 plakalı kamyonet ile Nuh Balkaya yönetimindeki 01 AHG 678 plakalı motosiklet çarpıştı.

Kazada, motosiklet sürücüsü Nuh Balkaya ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü hayatını kaybetti

Ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırılan Balkaya, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Kamyonet sürücüsü gözaltında

Kazanın ardından kamyonet sürücüsü O.S. gözaltına alınarak emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kayseri Devlet Hastanesi’ndeki otopsi işlemlerinin ardından Nuh Balkaya’nın cenazesi, ailesi tarafından alınarak memleketi Sivas'a götürüldü.

Motosikletini 4 gün önce aldı

Bu arada, Nuh Balkaya'nın motosikletini 4 gün önce aldığı ve Kayseri'den Niğde'ye gitmek için yola çıktığı belirtildi.

"Belki de en büyük hayalim, çocukluğum"

Balkaya'nın, sosyal medyada, "Belki de en büyük hayalim, çocukluğum. Çok şükür kavuştuk. Rabbim ayırmasın" paylaşımını yaptığı ortaya çıktı.