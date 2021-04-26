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    Kayseri'de hayvancıların 3 bin balya yemi yandı

    Bir hayvancılık işletmesinden çıkan yangının ardından 3 bin balya yemin yok olmasıyla birlikte, işletmeciler zor durumda kaldı.
    • İHA
    • 26.04.2021 - 08:50
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    Kayseri'de hayvancıların 3 bin balya yemi yandı

    Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Mahzemin Mahallesi'nde Hamdi Sevinç'e ait hayvancılık işletmesinde yangın çıktı.

    Kaba yem deposunda çıkan yangına, yapılan ihbar sonrasında olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından müdahale edildi.

    Uzun uğraşlar sonrasında söndürülen yangında 3 bin balya kaba yem yanarak kül oldu.

    DEVLET DESTEK SAĞLAYACAK

    Yangını haber aldıktan sonra olay yerine gelen İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, yangın ve hasar konusunda Hamdi Sevinç'ten bilgi aldı.

    Devletin her zaman üreticilerin yanında olduğunu hatırlatan Şahin, gereken desteğin devlet tarafından yapılacağını bildirdi.

    Kayseri de hayvancıların 3 bin balya yemi yandı #1

    Kayseri de hayvancıların 3 bin balya yemi yandı #2

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