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    Kayseri’de hırsız, pencereyi tek hamlede açtı

    Kentte hırsızlık olaylarına karıştıkları tespit edilen 6 kişi, çalışmalar neticesinde yakalandı. Şüphelilerden A.K.’nin, bir evin penceresini tek hamlede açtığı anlar kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 16.11.2021 - 10:21
    • Güncelleme : 16.11.2021 - 10:40
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    Kayseri’de hırsız, pencereyi tek hamlede açtı

    Kayseri'de İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte gerçekleşen 12 hırsızlık olayına yönelik çalışmalar yaptı.

    Yapılan çalışmalar sonucunda iş yerlerinden gıda ürünleri çalan S.Ö., marketlerde hırsızlık yapan İ.T., ikametten hırsızlık yapan F.Y., oto lastiği çalan K.K.Ç. ve ikametten hırsızlık yapan E.A. yakalandı.

    Ayrıca, 4 ayrı ikametten para ve eşya hırsızlığı yaptığı tespit edilen A.K. de gözaltına alındı.

    KAMERAYA YANSIDI

    A.K.’nin, bir evin camına tırmanarak tek hamlede pencereyi açtığı anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

    Görüntülerde, etrafı iyice kontrol eden A.K.’nin demir korkuluk üzerinden atlayıp, pencereye doğru ilerlediği, tek hamlede açtığı pencereden içeri girdiği anlar yer aldı.

    Kayseri’de hırsız, pencereyi tek hamlede açtı VİDEO

    1 KİŞİ TUTUKLANDI

    Yakalanan şüphelilerden S.Ö. tutuklanırken, gözaltına alınan diğer şahıslar işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

    Kayseri’de hırsız, pencereyi tek hamlede açtı #1

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