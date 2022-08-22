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- Kayseri'de hırsız, tuvaletin havalandırma boşluğunda yakalandı
Kayseri'de hırsız, tuvaletin havalandırma boşluğunda yakalandı
- 22.08.2022 - 16:45
Kayseri’de, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanların yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.
Güllük Mahallesi’ndeki bir eve düzenlenen operasyonda, bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçundan aranan ve 21 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan, ayrıca Hunat Mahallesi'nde meydana gelen oto hırsızlığı ve otodan hırsızlık olayının firari şüphelisi olarak aranan Ü.D. evin tuvaletindeki havalandırma boşluğu içerisinde saklanırken yakalandı.
Havalandırmadan çıkarılma anları kamerada
Ü.D.'nin havalandırma boşluğunda yakalanması kameralarca kaydedildi. Gözaltına alınan Ü.D., işlemlerin tamamlanmasının ardından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Kayseri'de hırsız, tuvaletin havalandırma boşluğunda yakalandı VİDEO