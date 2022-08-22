Hırsızlık suçundan hakkında 21 yıl 10 ay hapis cezası bulunan Ü.D. isimli şahıs, operasyon yapılan evin tuvaletindeki havalandırma boşluğu içinde saklanırken yakalandı.

Kayseri’de, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanların yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

Güllük Mahallesi’ndeki bir eve düzenlenen operasyonda, bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçundan aranan ve 21 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan, ayrıca Hunat Mahallesi'nde meydana gelen oto hırsızlığı ve otodan hırsızlık olayının firari şüphelisi olarak aranan Ü.D. evin tuvaletindeki havalandırma boşluğu içerisinde saklanırken yakalandı.

Havalandırmadan çıkarılma anları kamerada

Ü.D.'nin havalandırma boşluğunda yakalanması kameralarca kaydedildi. Gözaltına alınan Ü.D., işlemlerin tamamlanmasının ardından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kayseri'de hırsız, tuvaletin havalandırma boşluğunda yakalandı VİDEO

