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    Kayseri'de hırsızlık suçundan aranan şahıs yakalandı

    Ekipler tarafından başlatılan çalışma sonucunda, 12 yıl kesinleşmiş hapsi bulunan A.Ö. yakalanarak cezaevine gönderildi.
    • 29.12.2022 - 18:12
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    Kayseri'de hırsızlık suçundan aranan şahıs yakalandı

    Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında yakalama emri bulunan şahsın yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

    Çalışmalar, Melikgazi ilçesine bağlı Battalgazi Mahallesi’nde yoğunlaştırıldı.

    Firari yakalandı

    Bu bağlamda, hakkında ‘bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık’ suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Ö. yakalandı.

    İHA'nın haberine göre, emniyetteki işlemleri tamamlanan A.Ö., cezaevine teslim edildi.

    Kayseri de hırsızlık suçundan aranan şahıs yakalandı #1


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