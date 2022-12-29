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Kayseri'de hırsızlık suçundan aranan şahıs yakalandı
Ekipler tarafından başlatılan çalışma sonucunda, 12 yıl kesinleşmiş hapsi bulunan A.Ö. yakalanarak cezaevine gönderildi.
- 29.12.2022 - 18:12
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında yakalama emri bulunan şahsın yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Çalışmalar, Melikgazi ilçesine bağlı Battalgazi Mahallesi’nde yoğunlaştırıldı.
Firari yakalandı
Bu bağlamda, hakkında ‘bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık’ suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Ö. yakalandı.
İHA'nın haberine göre, emniyetteki işlemleri tamamlanan A.Ö., cezaevine teslim edildi.