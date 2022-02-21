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- Kayseri'de husumetliler arasında silahlı kavga: 1 yaralı
Kayseri'de husumetliler arasında silahlı kavga: 1 yaralı
Husumetlisi Cengizhan G. ile tartışma yaşayan İbrahim Y., olay yerinden ayrılmak isterken silahlı saldırı sonucu yaralanarak hastanelik oldu. Saldırgan ise kayıplara karıştı.
- DHA
- 21.02.2022 - 08:47
Kayseri'de yaşayan İbrahim Y., husumetlileriyle kavga etmek için arkadaşının plakasız ve çekme belgeli otomobilini aldı.
Melikgazi ilçesine bağlı Kazımkarabekir Mahallesi'ne gelen İbrahim Y., husumetlileri ile tartıştıktan sonra otomobiline binip olay yerinden ayrılmak istediği sırada Cengizhan G.'nin silahlı saldırısına uğradı.
OMZUNDAN VURULDU
Tabancayla omzundan yaralanan İbrahim G., otomobille uzalaşarak Lefke Caddesi'nde çevredekilerden yardım istedi. İhbar sonrası olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı.
SALDIRGAN ARANIYOR
Polis, silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.