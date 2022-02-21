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    Kayseri'de husumetliler arasında silahlı kavga: 1 yaralı

    Husumetlisi Cengizhan G. ile tartışma yaşayan İbrahim Y., olay yerinden ayrılmak isterken silahlı saldırı sonucu yaralanarak hastanelik oldu. Saldırgan ise kayıplara karıştı.
    • DHA
    • 21.02.2022 - 08:47
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    Kayseri'de husumetliler arasında silahlı kavga: 1 yaralı

    Kayseri'de yaşayan İbrahim Y., husumetlileriyle kavga etmek için arkadaşının plakasız ve çekme belgeli otomobilini aldı.

    Melikgazi ilçesine bağlı Kazımkarabekir Mahallesi'ne gelen İbrahim Y., husumetlileri ile tartıştıktan sonra otomobiline binip olay yerinden ayrılmak istediği sırada Cengizhan G.'nin silahlı saldırısına uğradı.

    OMZUNDAN VURULDU

    Tabancayla omzundan yaralanan İbrahim G., otomobille uzalaşarak Lefke Caddesi'nde çevredekilerden yardım istedi. İhbar sonrası olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı.

    SALDIRGAN ARANIYOR

    Polis, silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

    Kayseri de husumetliler arasında silahlı kavga: 1 yaralı #1

    Kayseri de husumetliler arasında silahlı kavga: 1 yaralı #2


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