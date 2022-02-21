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Kayseri'de husumetliler arasında silahlı kavga: 1 yaralı

Kayseri'de husumetliler arasında silahlı kavga: 1 yaralı

Husumetlisi Cengizhan G. ile tartışma yaşayan İbrahim Y., olay yerinden ayrılmak isterken silahlı saldırı sonucu yaralanarak hastanelik oldu. Saldırgan ise kayıplara karıştı.