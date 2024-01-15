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Kayseri'de husumetlisine ateş eden kişi, yoldan geçen çocuğu da vurdu

Kayseri'de husumetlisine ateş eden kişi, yoldan geçen çocuğu da vurdu Melikgazi ilçesinde husumetlisine silahla atei eden kişi, husumetlisi ile birlikte yoldan geçen çocuğu da yaraladı.