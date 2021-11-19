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    Kayseri’de, husumetlisini göğsünden bıçakladı

    Melikgazi ilçesinde kuyumculuk yapan Mehmet Ukrak, husumetlisi Tufan S. tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Ukrak’ı göğsünden bıçaklayan Tufan S., kısa sürede yakalandı.
    • DHA
    • 19.11.2021 - 13:51
    • Güncelleme : 19.11.2021 - 14:10
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    Kayseri’de, husumetlisini göğsünden bıçakladı

    Kayseri’nin Melikgazi ilçesinin Nazmi Toker Caddesi'nde kuyumculuk yapan 28 yaşındaki Mehmet Ukrak, dükkanda temizlik yaptığı sırada iş yerine giren ve husumetlisi olduğu öğrenilen Tufan S. ile kavga etmeye başladı.

    Tufan S., bu sırada belinden çıkardığı ekmek bıçağını Ukrak'ın göğsüne sapladı.

    ESNAF POLİSE HABER VERDİ

    Kavga sesleri üzerine dükkan önüne çıkan esnaf, polise haber verdi.

    İhbarla kısa sürede gelen polis ekipleri, kaçmaya çalışan Tufan S.'yi esnafın da yardımıyla yakaladı.

    Kayseri’de, husumetlisini göğsünden bıçakladı #1

    YARALI OLARAK HASTANEYE KALDIRILDI

    Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı Mehmet Ukrak’ı yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansa alarak Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı.

    Gözaltına alınan Tufan S.'nin sorgusu sürüyor.

    Kayseri’de, husumetlisini göğsünden bıçakladı VİDEO

    Kayseri’de, husumetlisini göğsünden bıçakladı #2

     

    Kayseri’de, husumetlisini göğsünden bıçakladı #3

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