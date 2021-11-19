Melikgazi ilçesinde kuyumculuk yapan Mehmet Ukrak, husumetlisi Tufan S. tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Ukrak’ı göğsünden bıçaklayan Tufan S., kısa sürede yakalandı.

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinin Nazmi Toker Caddesi'nde kuyumculuk yapan 28 yaşındaki Mehmet Ukrak, dükkanda temizlik yaptığı sırada iş yerine giren ve husumetlisi olduğu öğrenilen Tufan S. ile kavga etmeye başladı.

Tufan S., bu sırada belinden çıkardığı ekmek bıçağını Ukrak'ın göğsüne sapladı.

ESNAF POLİSE HABER VERDİ

Kavga sesleri üzerine dükkan önüne çıkan esnaf, polise haber verdi.

İhbarla kısa sürede gelen polis ekipleri, kaçmaya çalışan Tufan S.'yi esnafın da yardımıyla yakaladı.

YARALI OLARAK HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı Mehmet Ukrak’ı yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansa alarak Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı.

Gözaltına alınan Tufan S.'nin sorgusu sürüyor.

Kayseri’de, husumetlisini göğsünden bıçakladı VİDEO