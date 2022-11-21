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    Kayseri'de husumetlisini vurmak isterken babası ve kardeşini yaraladı

    İki grup arasında yaşanan kavgada karşı tarafa pompalıyla saldırmak isteyen şüpheli, yanlışlıkla babasını ve kardeşini yaraladı. Olayın ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.
    • 21.11.2022 - 10:49
    • Güncelleme : 21.11.2022 - 12:00
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    Kayseri'de husumetlisini vurmak isterken babası ve kardeşini yaraladı

    Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde husumetlileriyle kavga etmeye giden adam, dehşet saçtı.

    Sokakta bulunan çay ocağı işletmecisi 57 yaşındaki M.Ç. ile taksi şoförü A.A.  arasında, alacak verecek meselesinden dolayı tartışma çıktı.

    Nabızların yükseldiği tartışamada M.Ç., telefonla oğullarını arayarak yardım istedi.

    Taksilere hasar verdiler

    Kısa süre içerisinde durağa gelen M.Ç.’nin yakınları, ellerindeki aletler ile durakta bulunan taksilere zarar verdi.

    Kayseri'de husumetlisini vurmak isterken babası ve kardeşini yaraladı ViDEO

    Kayseri de husumetlisini vurmak isterken babası ve kardeşini yaraladı #1

    Saçmalar babasına ve kardeşine geldi

    Bu sırada Ö.Ç., aracından aldığı pompalı tüfek ile durağın önünde bekleyen şahıslara ateş açtı.

    Tüfekten çıkan saçmalar babası M.Ç. ile kardeşi F.Ç.’ye ve taksi durağında bulunan araçlara isabet ederken Ö.Ç., kaçan şahıslara da koşarken ateş açtı.

    Kayseri de husumetlisini vurmak isterken babası ve kardeşini yaraladı #2

    O anlar kayıt altına alındı

    Yaşanan dehşet anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıyan olayda, vatandaşlar da sağa sola kaçarak korku dolu anlar yaşadı.

    Yaralılar hastaneye kaldırıldı

    İhbar üzerine sevk edilen çok sayıda polis olaya müdahale ederken, yaralılar da ambulanslar ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Soruşturma devam ediyor

    İHA'nın haberine göre, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

    Kayseri de husumetlisini vurmak isterken babası ve kardeşini yaraladı #3

    Kayseri de husumetlisini vurmak isterken babası ve kardeşini yaraladı #4


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