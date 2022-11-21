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- Kayseri'de husumetlisini vurmak isterken babası ve kardeşini yaraladı
Kayseri'de husumetlisini vurmak isterken babası ve kardeşini yaraladı
- 21.11.2022 - 10:49
- Güncelleme : 21.11.2022 - 12:00
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde husumetlileriyle kavga etmeye giden adam, dehşet saçtı.
Sokakta bulunan çay ocağı işletmecisi 57 yaşındaki M.Ç. ile taksi şoförü A.A. arasında, alacak verecek meselesinden dolayı tartışma çıktı.
Nabızların yükseldiği tartışamada M.Ç., telefonla oğullarını arayarak yardım istedi.
Taksilere hasar verdiler
Kısa süre içerisinde durağa gelen M.Ç.’nin yakınları, ellerindeki aletler ile durakta bulunan taksilere zarar verdi.
Kayseri'de husumetlisini vurmak isterken babası ve kardeşini yaraladı ViDEO
Saçmalar babasına ve kardeşine geldi
Bu sırada Ö.Ç., aracından aldığı pompalı tüfek ile durağın önünde bekleyen şahıslara ateş açtı.
Tüfekten çıkan saçmalar babası M.Ç. ile kardeşi F.Ç.’ye ve taksi durağında bulunan araçlara isabet ederken Ö.Ç., kaçan şahıslara da koşarken ateş açtı.
O anlar kayıt altına alındı
Yaşanan dehşet anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıyan olayda, vatandaşlar da sağa sola kaçarak korku dolu anlar yaşadı.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı
İhbar üzerine sevk edilen çok sayıda polis olaya müdahale ederken, yaralılar da ambulanslar ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Soruşturma devam ediyor
İHA'nın haberine göre, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.