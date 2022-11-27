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- Kayseri'de husumetlisinin aracına çarptı
Kayseri'de husumetlisinin aracına çarptı
- 27.11.2022 - 17:20
- Güncelleme : 27.11.2022 - 17:25
Kayseri'nin Melikgazi ilçesi, Gaffar Okkan Bulvarı üzerinde M.Ö. ve A.E.'nin bulunduğu minibüs bir araca çarptı.
Çarptığı araç ise aralarında önceden husumet bulunduğu E.P.'nin bulunduğu otomobil olduğu ortaya çıktı.
Kaza ortasında kavga ettiler
Otomobile çarparak durabilen minibüs kazasının ardından taraflar arasında kavga çıktı.
Kavgada E.P. vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanırken, tarafların yakınları da minibüse saldırdı.
Polis ekipleri olaya müdahale etti
Olaya tanıklık eden çevredeki vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.
Kaza yerine çok sayıda polis sevk edildi.
Polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, ağır yaralanan E.P. ise ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayla iligli soruşturma başlatıldı
Yapılan incelemelerin ardından otomobiller bulundukları yerden kaldırılırken, olayın ardından şüpheli M.Ö. teslim oldu, A.E. ise polis ekiplerince yakalandı.
İHA'nın haberine göre olayla ilgili soruşturma başlatıldı.