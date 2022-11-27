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    Kayseri'de husumetlisinin aracına çarptı

    Aralarında husumet bulunan iki kişinin araçları çarpışınca kavgaya tutuştular. Bir kişinin bıçak darbesiyle yaralandığı olaya ilişkin ekipler soruşturma başlattı.
    • 27.11.2022 - 17:20
    • Güncelleme : 27.11.2022 - 17:25
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    Kayseri'de husumetlisinin aracına çarptı

    Kayseri'nin Melikgazi ilçesi, Gaffar Okkan Bulvarı üzerinde M.Ö. ve A.E.'nin bulunduğu minibüs bir araca çarptı.

    Çarptığı araç ise aralarında önceden husumet bulunduğu E.P.'nin bulunduğu otomobil olduğu ortaya çıktı.

    Kaza ortasında kavga ettiler

    Otomobile çarparak durabilen minibüs kazasının ardından taraflar arasında kavga çıktı.

    Kavgada E.P. vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanırken, tarafların yakınları da minibüse saldırdı.

    Kayseri de husumetlisinin aracına çarptı #1

    Polis ekipleri olaya müdahale etti

    Olaya tanıklık eden çevredeki vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.

    Kaza yerine çok sayıda polis sevk edildi.

    Polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, ağır yaralanan E.P. ise ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Kayseri de husumetlisinin aracına çarptı #2

    Olayla iligli soruşturma başlatıldı

    Yapılan incelemelerin ardından otomobiller bulundukları yerden kaldırılırken, olayın ardından şüpheli M.Ö. teslim oldu, A.E. ise polis ekiplerince yakalandı.

    İHA'nın haberine göre olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Kayseri de husumetlisinin aracına çarptı #3


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