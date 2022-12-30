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    Kayseri'de 'huzur' operasyonu: 22 gözaltı

    Kayseri’de polis ekipleri tarafından yılbaşı öncesi yapılan huzur operasyonunda; 7 ayrı yakalama emri ve 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısla birlikte toplamda 22 şahıs yakalandı.
    • 30.12.2022 - 19:20
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    Kayseri'de 'huzur' operasyonu: 22 gözaltı

    Emniyet güçleri yeni yıl öncesi denetimlerini sürdürüyor

    Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri yılbaşı öncesi haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik huzur operasyonu düzenledi.

    22 şüpheli yakalandı

    Yavuzlar, Battalgazi, Argıncık, Fevzioğlu, Fevzi Çakmak, Osmangazi, Kazımkarabekir, Mevlana, Fatih, Şirintepe Mahallelerinde farklı adreslerde yılbaşı öncesi yapılan huzur operasyonlarında: 4 ayrı ’bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık’ suçundan aranan ve toplamda 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.P., ’hırsızlık’ suçundan 5 yıl 15 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Ç., ’hırsızlık’ suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ş., ’dolandırıcılık’ suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.C., Burdur, İzmir, Erzincan, Kayseri ve Iğdır’da ’dolandırıcılık’ suçlarından 7 ayrı yakalama emri ve 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Ç. ile birlikte 9’u ’hırsızlık’ suçları olmak üzere toplamda 22 şahıs yakalandı.

    11 kişi tutuklandı

    Öte yandan, işlemleri tamamlanan şahıslardan 11’i cezaevine teslim edilirken, 11’i ise serbest bırakıldı.

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