Kayseri'de iki aracın birbirine girdiği kaza kamerada

İHA
Kayseri'de korkunç bir kaza yaşandı.
Melikgazi ilçesinde meydana gelen olayda, M.G. idaresindeki 38 HE 901 plakalı otomobil ile A.S. idaresindeki 38 ADM 339 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı.
2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı
Kazada çarpmanın etkisiyle 38 HE 901 plakalı araç yan yatarken, sürücü ile otomobilde bulunan 1 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilden çıkarılan yaralılar ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılırken, polis ekipleri de inceleme yaptı. Kazaya karışan otomobiller çekici ile yoldan kaldırıldı.
Olay anı kamerada
Öte yandan, 2 kişinin yaralandığı kaza çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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