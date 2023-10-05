Kayseri'de iki aracın birbirine girdiği kaza kamerada Melikgazi ilçesinde meydana gelen kazada çarpışan iki otomobilden biri yan yattı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada 2 kişi yaralanırken o anlar kameraya yansıdı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin İHA Kayseri'de korkunç bir kaza yaşandı. Melikgazi ilçesinde meydana gelen olayda, M.G. idaresindeki 38 HE 901 plakalı otomobil ile A.S. idaresindeki 38 ADM 339 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı Kazada çarpmanın etkisiyle 38 HE 901 plakalı araç yan yatarken, sürücü ile otomobilde bulunan 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilden çıkarılan yaralılar ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılırken, polis ekipleri de inceleme yaptı. Kazaya karışan otomobiller çekici ile yoldan kaldırıldı. Olay anı kamerada Öte yandan, 2 kişinin yaralandığı kaza çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA) Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)