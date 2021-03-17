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- Kayseri'de iki aracın çarpışması sonucu tramvay durağı zarar gördü
Kayseri'de iki aracın çarpışması sonucu tramvay durağı zarar gördü
Kayseri'de iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında tramvay durağı zarar gördü.
- İHA
- 17.03.2021 - 02:22
Kayseri'nin Cırgalan Mahallesi Sivas Bulvarı üzerinde hafif ticari araç ile Ford marka hafif ticari araç çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlar, tramvay durağına zarar verdi.
ARAÇLAR ÇEKİCİ YARDIMIYLA KALDIRILDI
Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri cadde üzerinde güvenlik önlemi alırken, kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.