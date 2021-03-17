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    Kayseri'de iki aracın çarpışması sonucu tramvay durağı zarar gördü

    Kayseri'de iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında tramvay durağı zarar gördü.
    • İHA
    • 17.03.2021 - 02:22
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    Kayseri'de iki aracın çarpışması sonucu tramvay durağı zarar gördü

    Kayseri'nin Cırgalan Mahallesi Sivas Bulvarı üzerinde hafif ticari araç ile Ford marka hafif ticari araç çarpıştı.

    Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlar, tramvay durağına zarar verdi.

    ARAÇLAR ÇEKİCİ YARDIMIYLA KALDIRILDI

    Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Polis ekipleri cadde üzerinde güvenlik önlemi alırken, kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı.

    Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Kayseri de iki aracın çarpışması sonucu tramvay durağı zarar gördü #1

    Kayseri de iki aracın çarpışması sonucu tramvay durağı zarar gördü #2

    Kayseri de iki aracın çarpışması sonucu tramvay durağı zarar gördü #3

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