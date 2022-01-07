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    Kayseri'de iki komşunun kavgasında kurşun yağdı

    Talas ilçesinde aynı binada yaşayan iki şahıs bilinmeyen sebeple tartıştı. İki kişiden birinin 3 el ateş açtığı kavgada, ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
    • DHA
    • 07.01.2022 - 16:35
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    Kayseri'de iki komşunun kavgasında kurşun yağdı

    Kayseri'nin Talas ilçesinde11 katlı binada yaşayan Cengiz Ş., komşusu Mehmet Özsoy ile karşılaştı.

    KURŞUN YAĞDIRDI

    Aralarında bilinmeyen nedenle başlayan tartışmanın giderek büyümesiyle, Cengiz Ş, cebinden tabancasını çıkardı.

    Mehmet Özsoy'a 3 el ateş eden Cengiz Ş., polis tarafından gözaltına alındı.

    YARALI TEDAVİ ALTINDA

    Binada oturanların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri ise Özsoy'u Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı.

    Kayseri de iki komşunun kavgasında kurşun yağdı #1

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