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- Kayseri'de iki komşunun kavgasında kurşun yağdı
Kayseri'de iki komşunun kavgasında kurşun yağdı
Talas ilçesinde aynı binada yaşayan iki şahıs bilinmeyen sebeple tartıştı. İki kişiden birinin 3 el ateş açtığı kavgada, ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
- DHA
- 07.01.2022 - 16:35
Kayseri'nin Talas ilçesinde11 katlı binada yaşayan Cengiz Ş., komşusu Mehmet Özsoy ile karşılaştı.
KURŞUN YAĞDIRDI
Aralarında bilinmeyen nedenle başlayan tartışmanın giderek büyümesiyle, Cengiz Ş, cebinden tabancasını çıkardı.
Mehmet Özsoy'a 3 el ateş eden Cengiz Ş., polis tarafından gözaltına alındı.
YARALI TEDAVİ ALTINDA
Binada oturanların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri ise Özsoy'u Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı.