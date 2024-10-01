Kayseri’de işçi servisi devrildi: 9 yaralı

DHA
Dün saat 23.00 sıralarında Kayseri Osman Kavuncu Bulvarında fabrika işçilerini taşıyan Mustafa E. idaresindeki 38 P 2294 midibüs, sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan zeminde sürücüsünün kontrolünden çıktı.
DEVRİLEN MİNİBÜSTEKİ 8 KİŞİ YARALANDI
Kavuncu’nun direksiyon hakimiyetini kaybettiği midibüs devrilip sürüklendi.
Kazada, sürücü ile 8 işçi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları çeşitli hastanelere kaldırdı.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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