Kayseri’de işçi servisi devrildi: 9 yaralı
DHA

Dün saat 23.00 sıralarında Osman Kavuncu Bulvarında fabrika işçilerini taşıyan Mustafa E. idaresindeki 38 P 2294 midibüs, sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan zeminde sürücüsünün kontrolünden çıktı.

DEVRİLEN MİNİBÜSTEKİ 8 KİŞİ YARALANDI

Kavuncu’nun direksiyon hakimiyetini kaybettiği midibüs devrilip sürüklendi.

Kazada, sürücü ile 8 işçi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları çeşitli hastanelere kaldırdı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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Yavuz Yıldırım
Editör