Kayseri’de işçi servisi devrildi: 9 yaralı Sağanak nedeniyle kayganlaşan zeminde sürücünün kontrolünden çıkan fabrika işçilerini taşıyan midibüsün devrildiği kazada 9 kişi yaralandı.

DHA

Dün saat 23.00 sıralarında Kayseri Osman Kavuncu Bulvarında fabrika işçilerini taşıyan Mustafa E. idaresindeki 38 P 2294 midibüs, sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan zeminde sürücüsünün kontrolünden çıktı.

DEVRİLEN MİNİBÜSTEKİ 8 KİŞİ YARALANDI

Kavuncu’nun direksiyon hakimiyetini kaybettiği midibüs devrilip sürüklendi.

Kazada, sürücü ile 8 işçi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları çeşitli hastanelere kaldırdı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)