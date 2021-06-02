Kayseri'de işçinin ölümüne neden olan sürücünün tahliyesine itiraz

Kayseri'de işçinin ölümüne neden olan sürücünün tahliyesine itiraz

Kanalizasyon işçisinin ölümüne neden olan sürücünün tutukluluğunun ardından tahliye olmasına, aile avukatı tarafından itiraz edildi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (KASKİ) ekipleri, 13 Mart'ta, Melikgazi ilçesinde patlayan kanalizasyon borusunu onarmak için çalışma başlattı.

İşçiler kanalizasyonda çalışırken, M.A. yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkarak çukura düştü. Kazada KASKİ çalışanı Ahmet Baykan, hayatını kaybetti.

Kaza sonrası kaçan sürücü M.A. ise polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan M.A., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

6 YILA KADAR HAPİS TALEP EDİLDİ

M.A. hakkında savcılık tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak, iddianame düzenlendi. Kayseri 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede M.A. hakkında, 'taksirle ölüme ya da yaralanmaya neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

"NE YAPTIĞIMI BİLEMEDİM"

İddianameye göre, M.A. ifadesinde, "Kaza sonrası şoktaydım. Aracı bırakıp, olay yerinden ayrıldım. Ne yaptığımı bilemedim. Yol çalışması yapıldığına dair hiçbir şekilde uyarı işareti yoktu." dedi.

YOLDA UYARI İŞARETİ OLMADIĞINI SAVUNDU

Kayseri 1’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde 27 Mayıs'ta görülen davanın ilk duruşmasında, tutuklu sanık M.A. ile Ahmet Baykan’ın eşi Ş.B. ve bazı yakınları hazır bulundu. M.A., savunmasında, "Hızım 50- 55 kilometre civarındaydı. Kaza sonrası şoktaydım. Aracı bırakıp, olay yerinden ayrıldım. Ne yaptığımı bilemedim. Yol çalışması yapıldığına dair hiçbir şekilde uyarı işareti yoktu." dedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, verdiği ara kararla sanık M.A.'nın cezaevinde kaldığı süreyi dikkate alarak, yurt dışına çıkış yasağı şartıyla tahliyesine karar verip, duruşmayı erteledi.

TAHLİYEYE İTİRAZ

Ahmet Baykan’ın eşi Ş.B. ise tahliye kararına tepki gösterdi. Mahkemenin tahliye kararının ardından Baykan Ailesi'nin avukatı tarafından, nöbetçi ağır ceza mahkemesi olan Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne itiraz edildi.