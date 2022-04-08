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    Kayseri'de ısınmak isterken evini yaktı

    Sobaya döktüğü tinerin parlaması sonucu çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken, yangın nedeniyle ev kullanılamaz duruma geldi.
    • DHA
    • 08.04.2022 - 13:26
    • Güncelleme : 08.04.2022 - 14:15
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    Kayseri'de ısınmak isterken evini yaktı

    Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi Bahtiyar Sokak’taki binanın 1'inci katında tek başına yaşayan Emre M., sabah saatlerinde sobayı yakmak istedi.

    Sobaya döktüğü tiner parladı

    Emre M.'nin sobaya tiner dökmesiyle birlikte parlama meydana geldi, sıçrayan kıvılcımlar kanepeyi tutuşturdu.

    Kayseri'de ısınmak isterken evini yaktı

    Ev kullanılamaz hale geldi

    Kendi imkanlarıyla alevlere müdahale eden Emre M., söndürmekte başarılı olamayınca itfaiyeye haber verdi.

    İhbar üzerine adrese gelen ekipler, yarım saatlik çalışmayla yangını söndürdü. 
    Evin kullanılamaz hale geldiği yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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