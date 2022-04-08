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- Kayseri'de ısınmak isterken evini yaktı
Kayseri'de ısınmak isterken evini yaktı
Sobaya döktüğü tinerin parlaması sonucu çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken, yangın nedeniyle ev kullanılamaz duruma geldi.
- DHA
- 08.04.2022 - 13:26
- Güncelleme : 08.04.2022 - 14:15
Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi Bahtiyar Sokak’taki binanın 1'inci katında tek başına yaşayan Emre M., sabah saatlerinde sobayı yakmak istedi.
Sobaya döktüğü tiner parladı
Emre M.'nin sobaya tiner dökmesiyle birlikte parlama meydana geldi, sıçrayan kıvılcımlar kanepeyi tutuşturdu.
Kayseri'de ısınmak isterken evini yaktı
Ev kullanılamaz hale geldi
Kendi imkanlarıyla alevlere müdahale eden Emre M., söndürmekte başarılı olamayınca itfaiyeye haber verdi.
İhbar üzerine adrese gelen ekipler, yarım saatlik çalışmayla yangını söndürdü.
Evin kullanılamaz hale geldiği yangınla ilgili inceleme başlatıldı.