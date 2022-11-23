Kayseri'de kaçak yollarla yurda giren PKK’lı yakalandı

Jandarma ekipleri tarafından yapılan araştırma ve çalışmalar sonucu, Türkiye’ye kaçak olarak giriş yaptığı belirlenen PKK örgüt üyesi şahıs yakalandı.

Türkiye'de terörle mücadele operasyonları, yurt içi, sınır ve sınır dışında da kararlı bir şekilde devam ediyor.

Bu kapsamda, Kayseri İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Türkiye’de faaliyet gösteren terör örgütü üyelerinin tespiti amacıyla istihbari çalışma başlatıldı.

Terör örgütü üyesinin evine baskın yapıldı

Ekipler tarafından Develi ilçesinde, Suriye’de bulunduğu dönem içerisinde PKK/PYD/YPG Silahlı Terör Örgütüne katılan şahsın evine operasyon yapıldı.

Terör örgütü bünyesinde silahlı faaliyet yürüttüğü ve yurda yasa dışı giriş yaptığı tespit edilen Suriye uyruklu şahıs, ekipler tarafından yakalandı.

İşlemleri için emniyete götürüldü

Şahsın ikametinde yapılan aramalarda; çok sayıda dijital materyal, uyuşturucu madde, uyuşturucu madde kullanımına yarayan çok sayıda aparat, 1 adet av tüfeği ile 1 adet tabanca ve tabancaya ait 1 adet şarjör bulundu.

İHA'nın haberine göre, ekipler tarafından bulunan materyallere el konulurken, şahıs da işlemleri yapılmak üzere karakola götürüldü.



