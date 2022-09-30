'Hırsızlık' suçundan hakkında kesinleşmiş 25 yıl hapis cezası 40 yaşındaki kadın, saklandığı evin çatısında yakalandı. Emniyette işlemleri tamamlanan kadın, cezaevine götürüldü.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'hırsızlık' suçundan hakkında kesinleşmiş 25 yıl hapis cezası bulunan E.S. (40) isimli kadının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda hükümlünün saklandığı adrese operasyon düzenlendi.

Çatıda yakalandı

DHA’nın haberine göre evde yapılan aramada E.S., evin çatısına saklanırken bulundu.

Çatıdan indirilerek gözaltına alınan E.S, emniyette işlemleri tamamladıktan sonra cezaevine götürüldü.

Kayseri’de kadın hırsız çatıda yakalandı ViDEO

15’i daha cezaevini boyladı

Öte yandan 'hırsızlık', 'yağma', 'silahlı tehdit', 'suç eşyasının satın alınması', 'yaralama', 'mala zarar verme' ve 'alkol ve uyuşturucunun etkisinde araç kullanma' suçlarından 25 yıl ile 4 ay arasında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 15 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 15 şüpheli, cezaevine teslim edildi.