Petrol
87.61
0.49%
Euro
18.1658
0.05%
Dolar
18.552
0.25%
Altın
995.28
0.74%
Borsa
3155
0.00%
Bitcoin
364.281
0.21%
BTXN Coin
11.38
1.51%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Güneşli 24 C

    Kayseri’de kadın hırsız çatıda yakalandı

    'Hırsızlık' suçundan hakkında kesinleşmiş 25 yıl hapis cezası 40 yaşındaki kadın, saklandığı evin çatısında yakalandı. Emniyette işlemleri tamamlanan kadın, cezaevine götürüldü.
    • 30.09.2022 - 12:59
    • Güncelleme : 30.09.2022 - 13:15
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kayseri’de kadın hırsız çatıda yakalandı

    Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'hırsızlık' suçundan hakkında kesinleşmiş 25 yıl hapis cezası bulunan E.S. (40) isimli kadının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

    Bu kapsamda hükümlünün saklandığı adrese operasyon düzenlendi.

    Çatıda yakalandı

    DHA’nın haberine göre evde yapılan aramada E.S., evin çatısına saklanırken bulundu.

    Çatıdan indirilerek gözaltına alınan E.S, emniyette işlemleri tamamladıktan sonra cezaevine götürüldü.

    Kayseri’de kadın hırsız çatıda yakalandı ViDEO

    Kayseri’de kadın hırsız çatıda yakalandı #1

    15’i daha cezaevini boyladı

    Öte yandan 'hırsızlık', 'yağma', 'silahlı tehdit', 'suç eşyasının satın alınması', 'yaralama', 'mala zarar verme' ve 'alkol ve uyuşturucunun etkisinde araç kullanma' suçlarından 25 yıl ile 4 ay arasında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 15 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı.

    Emniyetteki işlemleri tamamlanan 15 şüpheli, cezaevine teslim edildi.

    Kayseri’de kadın hırsız çatıda yakalandı #2

    Kayseri’de kadın hırsız çatıda yakalandı #3

    Kayseri’de kadın hırsız çatıda yakalandı #4

    Kayseri’de kadın hırsız çatıda yakalandı #5

    Kayseri’de kadın hırsız çatıda yakalandı #6

    Kayseri’de kadın hırsız çatıda yakalandı #7

    Kayseri’de kadın hırsız çatıda yakalandı #8


    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!
    Advertorial

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!

    Saadet Partili Karaduman: Cumhurbaşkanı adayım Temel Karamollaoğlu
    Politika

    Saadet Partili Karaduman: Cumhurbaşkanı adayım Temel Karamollaoğlu

    Galaksilerin çevresinde koruyucu kalkan tespit edildi
    Teknoloji

    Galaksilerin çevresinde koruyucu kalkan tespit edildi

    Görüş Bildir