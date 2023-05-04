Kayseri'de kadın taksiciyi gasbeden saldırgan yakalandı Müşteri kılığında taksiye binerek kadın taksiciyi bıçak zoruyla gasbeden şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA

Kayseri'de taksi şoförlüğü yapan 53 yaşındaki M.K. adlı taksi şoförü kadının, taksiye müşteri kılığında binen kişi tarafından bıçak zoruyla parası ve cep telefonu gasbedildi.

Talihsiz kadın, yaşananları hemen polise ihbar etti.

115 saatlik kamera izlendi

İhbar üzerine Kayseri Gasp Büro Amirliği görevlilerince yapılan çalışmalarda, yaklaşık 115 saatlik güvenlik kamera incelemeleri ve araştırmalar sonucunda şüphelinin 22 yaşındaki Y.O. olduğu tespit edildi.

Gaspçı tutuklandı

Ekiplerce yapılan operasyonda yakalanarak gözaltına alınan Y.O., işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.