İHA
Kayseri'de taksi şoförlüğü yapan 53 yaşındaki M.K. adlı taksi şoförü kadının, taksiye müşteri kılığında binen kişi tarafından bıçak zoruyla parası ve cep telefonu gasbedildi.
Talihsiz kadın, yaşananları hemen polise ihbar etti.
115 saatlik kamera izlendi
İhbar üzerine Kayseri Gasp Büro Amirliği görevlilerince yapılan çalışmalarda, yaklaşık 115 saatlik güvenlik kamera incelemeleri ve araştırmalar sonucunda şüphelinin 22 yaşındaki Y.O. olduğu tespit edildi.
Gaspçı tutuklandı
Ekiplerce yapılan operasyonda yakalanarak gözaltına alınan Y.O., işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.