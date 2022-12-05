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- Kayseri'de kafasını makineye sıkıştıran işçi kurtarılamadı
Kayseri'de kafasını makineye sıkıştıran işçi kurtarılamadı
Melikgazi ilçesindeki fabrikada bulunan pres makinasına kafasını sıkıştıran A.Ş., olay yerinde can verdi.
- 05.12.2022 - 17:49
- Güncelleme : 05.12.2022 - 17:52
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi 17. Cadde üzerindeki fabrikada çalışan A.Ş., korkunç bir kaza yaşadı.
A.Ş., iddiaya göre başını pres makinesine sıkıştırdı.
Öldüğü belirlendi
Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, işçinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis ekipleri de olayın meydana geldiği fabrikada inceleme yaptı.
İHA'nın haberine göre, talihsiz işçinin cenazesi, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.