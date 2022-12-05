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    Kayseri'de kafasını makineye sıkıştıran işçi kurtarılamadı

    Melikgazi ilçesindeki fabrikada bulunan pres makinasına kafasını sıkıştıran A.Ş., olay yerinde can verdi.
    • 05.12.2022 - 17:49
    • Güncelleme : 05.12.2022 - 17:52
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    Kayseri'de kafasını makineye sıkıştıran işçi kurtarılamadı

    Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi 17. Cadde üzerindeki fabrikada çalışan A.Ş., korkunç bir kaza yaşadı.

    A.Ş., iddiaya göre başını pres makinesine sıkıştırdı.

    Öldüğü belirlendi

    Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, işçinin hayatını kaybettiğini belirledi.

    Polis ekipleri de olayın meydana geldiği fabrikada inceleme yaptı.

    İHA'nın haberine göre, talihsiz işçinin cenazesi, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

    Kayseri de kafasını makineye sıkıştıran işçi kurtarılamadı #1


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