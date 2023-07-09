Kayseri'de kamyonet ile işçi servisinin çarptığı kaza kamerada Kamyonet ile işçi servisi çarpıştı, kazada 4’ü ağır 21 kişi yaralandı. Feci kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

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DHA

Aşırı hız, dikkatsizlik ve kontrolsüz geçiş…

Bunların hepsi bir arada olunca, kaza “geliyorum” dedi.

Kamyonet ile minibüs çarpıştı

Murat A. yönetimindeki kamyonet ile Mimar Sinan Organize Sanayi Bölgesi'nde çalışan işçilerin taşındığı Kenan D. yönetimindeki 38 P 7676 plakalı servis minibüsü, Kayseri-Malatya yolunun 15'inci kilometresinde çarpıştı.

4'ü ağır 21 yaralı

Önceki gün saat 18.30 sıralarında meydana gelen feci kazada araçlarda bulunan 4'ü ağır 21 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları hemen çeşitli hastanelere kaldırdı.

6'sının tedavisi sürüyor

Polis ise kazayla ilgili inceleme başlattı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan 15’i taburcu edilirken, 6 kişinin de tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Feci kazanın görüntüler

Öte yandan bu kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde, kavşağa kontrolsüz şekilde giren minibüse, hızla gelen kamyonetin çarptığı ve çarpmanın etkisiyle minibüsün yoldan çıktığı anlar yer aldı.