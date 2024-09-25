İHA

Kayseri'de, kente yüklü miktarda kaçak tütün getirileceği ihbarı üzerine İl Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

2 KAMYONETTE 2 TONDAN FAZLA KAÇAK TÜTÜN ELE GEÇİRİLDİ

Kamyonetleri tespit eden ekipler, bir düzenledi. Operasyonda, araçlarda bulunan Y.K. (37) ve A.K. (37) gözaltına alındı. Yapılan aramada, toplamda 2 ton 94 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Yavuz Yıldırım
Editör