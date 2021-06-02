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    Kayseri’de katledilen Alperen’in annesinin beraat kararına itiraz

    Sevgilisinin oğlunu döverek öldürdükten sonra perdeye sararak mezarlığa gömdüğü iddiasıyla yargılanan anne için verilen beraat kararına itiraz edildi.
    • İHA
    • 02.06.2021 - 07:51
    • Güncelleme : 02.06.2021 - 08:08
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    Kayseri’de katledilen Alperen’in annesinin beraat kararına itiraz

    Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesine bağlı Güney Mahallesi'nde meydana gelen olayda Harun Sezer, iki yıldır nikahsız yaşadığı Emel Öner'in oğlu Alperen E.'yi döverek öldürmüş ve cesedini evin karşısındaki mezarlığa gömmüştü.

    6 günün ardından sonra ortaya çıkan cinayetin ardından Harun Sezer'in yakalanması için operasyon düzenleyen ekipler, katili 9 gün sonra çalılıklar arasında saklanırken yakalamıştı.

    KATİLE AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

    Geçen yıl 25 Haziran’da tutuklanan Harun Sezer, geçtiğimiz cuma günü görülen karar duruşmasında ‘çocuğu ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiyi kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.

    Sevgilisinin oğlunu döverek öldürdükten sonra perdeye sararak mezarlığa gömdüğü iddiasıyla yargılanan anne Emel Öner’e ise beraat ve tahliye kararı verildi.

    Kayseri’de katledilen Alperen’in annesinin beraat kararına itiraz #1

    BERAAT KARARINA İTİRAZ

    Başta Alperen’in babası Serhat Ekinci avukatları ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı, anne Emel Öner’e verilen beraat kararına itiraz ederek, Bölge Adliye Mahkemesi’ne başvuruda bulundu.

    Kayseri’de katledilen Alperen’in annesinin beraat kararına itiraz #2

    Kayseri’de katledilen Alperen’in annesinin beraat kararına itiraz #3

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